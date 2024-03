De saída para a Inter de Milão, atacante Mehdi Taremi perde espaço no Porto

??? ?? ?? ????? ? #GDEPFCP pic.twitter.com/IbQpgGkDgw

Longe de apresentar bons números em 2023/24, porém, Taremi assinou contrato com a Inter de Milão até 2026, ainda de acordo com informações do jornal português. O centroavante, que sairá sem custos, deve receber em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 19 mi) por temporada no time italiano.

Sem seu camisa 9, por fim, o Porto entra em campo contra o Estoril neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche (POR). O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Português, que tem o Sporting como líder, com 68 pontos, enquanto os Dragões somam 58, na terceira posição.