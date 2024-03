Cuiabá supera União Rondonópolis no jogo de ida da final no Mato Grosso

O Cuiabá está em vantagem na decisão do Campeonato Mato-grossense para buscar seu 13º título na história. Neste sábado, o Dourado conseguiu o resultado positivo diante do União Rondonópolis com o placar de 1 a 0, em duelo realizado na Arena Pantanal.

O gol do triunfo foi marcado por Isidro Pitta. No fim da etapa inicial, o centroavante completou o cruzamento de



Fernando Sobral - em falta cobrada pelo lado direito - para balançar as redes adversárias.