Cruzeiro empata com o Atlético-MG no fim, mantém tabu na Arena MRV e terá vantagem na finalíssima do Mineiro

Daí em diante o Cruzeiro passou a frequentar mais o campo ofensivo, mas também tinha dificuldades para encontrar brechas a serem exploradas. O Atlético-MG, apoiado pela sua torcida, também teve seus momentos de perigo e poderia ter marcado o terceiro gol para ir para o jogo de volta, no próximo fim de semana, mais tranquilo, porém, não conseguiu balançar as redes.

Aos 33 minutos, o Cruzeiro teve a melhor oportunidade de empatar a partida. Matheus Pereira recebeu passe em profundidade e saiu cara a cara com o goleiro Everson. Mas, Jemerson conseguiu chegar a tempo de fazer o desarme, dentro da área, quando o camisa 10 do Cabuloso já estava prestes a armar o chute, sendo decisivo para evitar o gol dos visitantes.

Só que de tanto insistir, o Cruzeiro acabou premiado com o segundo gol já nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, Dinenno recebeu cruzamento na medida de João Marcelo e cabeceou livre, no cantinho, sem chances para Everson, garantindo o empate com gostinho de vitória para o Cabuloso, que terá a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no próximo domingo, no Mineirão, para erguer a taça do Estadual.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 2 CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)