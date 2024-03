Com um a menos, Athletico-PR vence o Maringá e leva vantagem na decisão do Paranaense

Neste sábado, o Athletico-PR venceu o Maringá, por 1 a 0, no Estádio Willie Davids, em duelo de ida da final do Campeonato Paranaense. Pablo marcou o único gol do jogo na etapa final. As equipes definirão o campeão do Paranaense de 2024 no próximo sábado. O duelo entre Athletico-PR x Maringá acontece às 17 horas (de Brasília), na Ligga Arena.

Para a segunda partida, o técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, que foi expulso no segundo tempo depois de levar o segundo cartão amarelo. Antes dessa decisão, o Furacão estreia na Sul-Americana, na terça-feira, contra o Sportivo Ameliano, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, às 21h30.