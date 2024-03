Com um a mais desde o primeiro tempo, Chelsea empata com o Burnley em jogo de quatro gols no Inglês

Na próxima rodada, portanto, o Chelsea faz clássico contra o Manchester United, às 16h15 (de Brasília) de quinta-feira, novamente em Stamford Bridge. Na terça-feira, o Burnley recebe o Wolverhampton, a partir das 15h45, no Estádio Turf Moor, em Burnley (ING).

Os gols de Chelsea e Burnley

Jogando diante do seu torcedor, o Chelsea chegou a abrir o placar aos 21 minutos do primeiro, com o zagueiro Axel Disasi, que aproveitou cruzamento de Mudryk e mergulhou para testar para o fundo do gol. No entanto, com auxílio do VAR, o árbitro anulou o tento por um toque de mão do defensor francês.

Os donos da casa não se abalaram e seguiram na busca pelo primeiro gol da partida. Assim, aos 40, Mudryk foi lançado na área e derrubado por Assignon na disputa da bola. O pênalti foi marcado, e o defensor do Burnley, que recebeu o segundo amarelo, expulso, assim como o técnico Vincent Kompany, por reclamação. Cole Palmer cavou com categoria a cobrança para inaugurar o marcador em Londres.

Na volta do intervalo, a equipe visitante, mesmo com um a menos, precisou de três minutos para deixar tudo igual. Josh Cullen recebeu ajeitada de Brownhill na entrada da área e emendou de primeira para superar o goleiro Petrovic e marcar um belo gol.

O Chelsea voltou a liderar o marcador aos 33 minutos da etapa complementar. Após jogada trabalhada na região central, Enzo Fernández acionou Sterling, que deu bela assistência de letra para Cole Palmer. O jovem inglês entrou na área e bateu no cantinho para anotar o 2 a 1.