Com reforços e jovens, Corinthians divulga inscritos na Sul-Americana

O Corinthians divulgou neste sábado a lista dos atletas inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. O Timão, que está no grupo F, estreia na competição na próxima terça-feira, diante do Racing-URU, no estádio Centenário, em Montevidéu. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

O técnico António Oliveira inscreveu, ao todo, 50 atletas para a disputa da competição. Todos os nove reforços do Timão para a temporada estão presentes na lista, além de alguns jogadores que integram as categorias de base do clube.

Entre os jovens da base, estão: os goleiros Cadu, Felipe Longo e Matheus Corrêa; os zagueiros Renato e Fernando Vera; os laterais Guilherme Pellegrin e Vitor Meer; os meias Dieguinho, Luiz Gustavo, Pedrinho, Vitinho e Yago; os atacantes Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Kauã, Kayke e Luiz Fernando.