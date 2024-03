Com gol nos acréscimos, Lazio bate a Juventus pelo Campeonato Italiano

Na tarde deste sábado, Lazio e Juventus se enfrentaram no Stadio Olimpico, em jogo válido da 30ª rodada do Campeonato Italiano. Com gol de Marusic, o time mandante venceu de 1 a 0.

Com a vitória, o time de Roma chega aos 46 pontos e ocupa a sétima colocação da tabela. A equipe de Turim, por sua vez, continua com 59 pontos, no terceiro lugar.

As equipes voltam a se enfrentar já na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, mas pela ida da semifinal da Copa da Itália. A volta está marcada para o dia 23 de abril, às 16h, no Stadio Olimpico.