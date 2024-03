Com gol de ex-Grêmio, Monaco vence o Metz fora de casa pelo Campeonato Francês

Mesmo jogando fora de casa, no Stade Saint-Symphorien, o Monaco não tomou conhecimento do Metz e venceu o jogo deste sábado por 5 a 2. Os gols da partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês foram marcados por Minamino, Akliouche, Vanderson, ex-jogador do Grêmio, e Balogun (2), para os visitantes, e Diallo e Sane, para os mandantes.

Com o triunfo, a equipe visitante assume momentaneamente a segunda colocação da tabela, com 49 pontos. A equipe pode perder a posição caso o Stade Brestois vença na rodada. O Metz, por sua vez, segue com 23 pontos, ocupando o 17º lugar e sendo o vice-lanterna.

O próximo desafio do Monaco está marcado apenas para o outro domingo, em duelo contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O Metz volta a campo no mesmo dia, pelo mesmo torneio, mas diante do Stade Brestois.