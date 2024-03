Com dois de Pedro, Flamengo vence o Nova Iguaçu e fica perto do título Carioca

Maior campeão do Campeonato Carioca, com 37 títulos, o Flamengo está a um passo de mais uma conquista. O segundo jogo da final será no domingo, dia 7, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Antes, o Flamengo tem a estreia na Libertadores pela frente. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro visita o Millonarios, da Colômbia, no Estádio El Campín, em Bogotá, às 19h (de Brasília).

Não adianta tentar tirar dele: o gol 13 mil da história do Flamengo TEM DONO. PEDRO, O NOVE BOLADO, TÁ NA HISTÓRIA DO FLAMENGO - O PRIMEIRO CLUBE NO MUNDO A ATINGIR A MARCA. O GOL ZAGALLO! Foi pra você, Velho Lobo! Só chegamos até aqui por causa de quem veio antes!#GolZagallo pic.twitter.com/aFrgTfafiY ? Flamengo (@Flamengo) March 30, 2024