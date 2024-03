Braz confirma a contratação do atacante Carlinhos para o Flamengo

"Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo. O Flamengo entendeu que era uma oportunidade. Lógico, uma aposta também, não é novo, mas a gente entende que é um jogador que pode produzir aqui, pode ajudar a gente no nosso elenco. E deixar claro que nada tem a ver com a situação do Gabriel (suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por fraude em exame antidoping). É um jogador que a gente já vinha monitorando. Outros clubes aqui do Brasil, importantes, já vinham também. Mas era a hora que a gente entendeu que deveria dar o bote e a gente deu", iniciou Braz.

O dirigente também explicou o bote do Flamengo em meio às finais do Campeonato Carioca. Ou seja, Carlinhos está enfrentando o futuro clube.

"Deixar claro que a gente até fez isso antes das finais porque a gente entendia que, se a gente fizesse essa movimentação após as finais, a gente poderia perder o jogador para um outro clube aqui do Rio de Janeiro ou outro clube do cenário nacional. A gente foi e fez a movimentação, nada tem a ver com a final. O jogador está aí, só se apresenta depois. É isso, um jogador que a gente espera que dê certo", concluiu Braz.