Botafogo x Boavista: veja informações e prováveis escalações da decisão da Taça Rio

Fabio Matias deve preservar a maior parte dos titulares no jogo. Dos titulares o único que deve começar jogando é Damián Suárez, que cumpre suspensão na quarta-feira da próxima semana, contra o Junior de Barranquila, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores.

Pelo lado do Boavista o desejo é de se despedir de maneira digna da competição. Os jogadores evitaram declarações polêmicas após a goleada do meio de semana. O sentimento interno é de fechar o torneio com uma surpreendente vitória no Rio de Janeiro.

Sem muitas opções, o técnico José Quadros deve manter a base que disputou o primeiro jogo. Mas no segundo tempo tudo indica, conforme esteja o andamento do confronto, ele faça algumas observações envolvendo os mais jovens do plantel

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X BOAVISTA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)