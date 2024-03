Botafogo vai pagar 2 milhões de euros para ter técnico português

O Botafogo abriu os cofres para acertar a contratação do técnico português Artur Jorge. Segundo o site ZeroZero, de Portugal, o Fogão vai pagar 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) ao Braga para contar com o treinador.

Artur Jorge tem contrato com o Braga até 2025. O clube português viu com bons olhos o valor que o Botafogo aceitou pagar, além do fato de a torcida ter começado a demonstrar sinais de descontentamento com o trabalho do treinador.

Ainda segundo a informação, Artur Jorge tem viagem marcada para o Rio de Janeiro na terça-feira. Segundo O Jogo, também de Portugal, o técnico vai comandar o Braga contra o Portimonense, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Português. Será a despedida do treinador.