Bahia encerra preparação para jogo de ida da decisão do Baiano contra o Vitória

O Bahia está pronto para o jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano, contra o Vitória. A equipe encerrou a preparação na manhã deste sábado, no CT Evaristo de Macedo.

Cicinho, Sidney e Roger participaram, mais uma vez, de uma atividade especial física e técnica no campo 2. Enquanto isso, no campo 1, os outros jogadores começaram o dia com uma ativação com o Danilo Augusto, preparador físico da equipe.