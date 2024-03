Autor de um golaço, Bruno Fuchs lamenta empate com o Cruzeiro: "Não deram um chute no 1º tempo"

Bruno Fuchs foi o autor de um golaço neste sábado, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, na Arena MRV. O zagueiro do Atlético-MG foi quem abriu o placar, mas não escondeu a decepção pelo fato de o Cruzeiro ter empatado o jogo já no apagar das luzes, acabando com a vantagem construída pelos donos da casa.

Fuchs lamentou o fato de o primeiro gol do Cruzeiro ter sido marcado graças a uma infelicidade de Maurício Lemos, que chutou em cima de Jemerson, e a bola acabou indo contra o próprio gol do Atlético-MG, o que acabou abrindo o caminho para os visitantes correrem atrás do prejuízo.

"Não foi por falta de entrega nem nada. No primeiro tempo eles não deram um chute no gol e infelizmente o primeiro gol ali saiu num acaso, né? Não era um lance perigoso, a gente errou na saída de bola. Foi treinado, não foi feito à toa, e aí, infelizmente, saiu um gol contra no comecinho do segundo tempo, aí o outro time começa a crescer, é automático isso no futebol. Infelizmente tomamos esse gol no finalzinho que foi ruim, mas tem o jogo da volta ainda e a gente tem tudo para ganhar", disse o zagueiro atleticano ao Sportv.