Após casos de racismo, Vinicius Junior sai em desefa de Acuña, Quique Flores e Sarr

O racismo voltou a ser pauta no futebol espanhol. Acuña e Quique Flores, ambos do Sevilla, e Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda (terceira divisão espanhola), sofreram insultou racistas, neste sábado. Vinicius Junior, personagem de destaque da luta antirracista, saiu em defesa dos jogadores, em sua conta do X (antigo Twitter), e afirmou que os racistas devem ser expostos e as partidas interrompidas nesta situação.

"Neste fim de semana nem vou jogar. Mas tivemos três casos desprezíveis de racismo só neste sábado na Espanha. Todo o meu apoio ao Acuña e ao técnico Quique Flores, do Sevilla. Para Sarr e Rayo Majadahonda, que sua valentia inspire outros. Os racistas devem ser expostos e os jogos não podem continuar com eles nas arquibancadas", disse o brasileiro.