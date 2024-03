Ancelotti fala sobre Vini Jr. após amistosos e alfineta Chilavert por fala polêmica: "Só quer abrir a boca"

?????????#RMCity pic.twitter.com/IXZMXKYwK8

Questionado sobre as últimas declarações de Chilavert, ex-jogador paraguaio que proferiu críticas homofóbicas a Vini Jr. por chorar em entrevista, o experiente treinador reprovou os comentários e criticou a atitude.

"Não me faz sentido comentar as palavras de quem está fora do assunto e só quer abrir a boca", pontuou o italiano.

Vini Jr. não estará no confronto deste domingo pela competição nacional, já que está suspenso. Carlo Ancelotti, diante disso, mostrou-se preocupado com sua ausência e desconsiderou 'falta de foco' após últimas declarações do brasileiro. "Aquilo que me preocupa com o Vinicius, e muito, é que ele não vai poder jogar amanhã."