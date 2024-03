Walker e Stones desfalcam Manchester City em partida decisiva contra o Arsenal no Inglês

PEP ? (On injury updates) Ederson is much better. Kyle [Walker] and John [Stones] are out. pic.twitter.com/jaUmA1mo9e

Walker se machucou na derrota da Inglaterra para o Brasil por 1 a 0 em amistoso, enquanto Stones se lesionou no empate da seleção inglesa com a Bélgica em 2 a 2. Guardiola foi perguntado sobre a utilização dos jogadores do Manchester City na última Data FIFA e preferiu não comentar o assunto.

"Não farei nenhum comentário sobre isso", disse.

O Manchester City ocupa atualmente a terceira posição da Premier League, com 63 pontos em 28 jogos, um ponto atrás do segundo colocado Liverpool e do líder Arsenal. Por conta disso, o confronto entre os Citizens e os Gunners é extremamente decisivo na disputa pelo título da competição. Além da partida contra a equipe londrina, Guardiola reforçou a importância dos próximos jogos nesta reta final do torneio.