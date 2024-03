Santos abre venda de ingressos para final do Paulista contra o Palmeiras; veja valores

?17 horas: Sócio Rei Gold



?18 horas: Sócio Rei Silver



?19 horas: plano Santista



?20 horas: público... pic.twitter.com/iWSpEpx5Iy

? Santos FC (@SantosFC) March 29, 2024

Na decisão, a Vila Belmiro só poderá receber torcedores do Santos, já que o Estado de São Paulo ainda proíbe duelos entre dois rivais com torcidas de ambos os times. O segundo jogo da final acontece no domingo que bem (7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.