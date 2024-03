Igor Coronado é diagnosticado com dengue e vira dúvida no Corinthians para estreia na Sul-Americana

O Corinthians ganhou uma possível dor de cabeça para a estreia na Copa Sul-Americana, que será nesta terça-feira contra o Racing-URU. De acordo com informações divulgadas pelo clube na tarde desta sexta-feira, o meia Igor Coronado foi diagnosticado com dengue.

O Timão confirmou que o jogador está sendo diretamente assistido pelo departamento médico do clube. Contudo, como de praxe, não revelou o prazo de recuperação do atleta. Assim, ele é tratado como dúvida para o primeiro jogo do torneio.

Igor Coronado foi anunciado pelo Corinthians em fevereiro deste ano e foi uma das contratações da nova diretoria, chefiada por Augusto Melo. O meia, que ficou sem jogar por algum tempo no Al-Ittihad, não estava 100% fisicamente quando chegou e demorou a fazer sua estreia.