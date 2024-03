Com volta de Félix Torres, Corinthians se reapresenta após amistoso e retoma preparação para estreia na Sul-Americana

Para dar início das atividades, os jogadores realizaram uma ativação física na academia. Em seguida, partiram para o aquecimento no Campo 1 do centro de treinamentos.

Depois, o técnico António Oliveira organizou um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Para finalizar, os atletas realizaram um trabalho de enfrentamento, também com o campo encurtado.

O elenco do Timão volta aos treinos neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, também no período da manhã, para dar sequência à preparação para o duelo da Sul-Americana.

O Corinthians está no Grupo F do torneio, junto de Racing-URU, Nacional-PAR e Argentinos Juniors-ARG. O primeiro compromisso do Alvinegro será contra a equipe uruguaia. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.