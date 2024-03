Com menos tempo de recuperação, Abel vê Palmeiras em desvantagem para final contra o Santos: "Mais um desafio"

"Não é igual, mas é mais um desafio, mais uma oportunidade de nos superarmos e nos recuperarmos o mais rápido possível. Dois dias são diferentes de três. Acho que nossa equipe é feita de superação, de acreditar, nunca desistir, persistir, lidar com as adversidades. Vamos seguir em frente olhando para o contexto, tirando a melhor estratégia, preparar para final, sendo que no meio tem um jogo importantíssimo e não há como negá-lo. Sem desculpas, vamos seguir em frente e prepara para essa grande final", declarou o treinador palmeirense.

O primeiro jogo da final acontece neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Já no dia 3 de abril, o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo, às 21h30, no Estádio Nuevo Gasometro, na Argentina. Depois disso, os comandados de Abel Ferreira voltarão a focar no segundo jogo da final, que será no dia 7 de abril, no Allianz Parque.

Do outro lado, o Santos só tem as duas finais do Paulistão para se preocupar no momento. O técnico Fábio Carille admitiu que sua equipe tem certa vantagem.

"Levamos vantagem, sim. Se fosse ao contrário seria pior. Penso que, no futebol, algumas coisas são automáticas. Participei de um trabalho de dez anos no Corinthians, sei que a continuidade é muito importante. O Palmeiras também sabe disso, o trabalho com o Abel já vem de bastante tempo. Então, faz diferença sim", disse o treinador do Peixe.