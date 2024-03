Bahia treina visando clássico contra o Vitória, pela final do Baiano

???? Foco na final! #BBMP pic.twitter.com/QvwaHk0KDv

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 29, 2024

O meia Rezende concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e projetou o jogo contra o clube rival.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Vitória é um time qualificado. Temos que ter o mesmo nível de entrega do jogo da Fonte Nova para não ser surpreendido", disse.

O Ba-Vi do próximo domingo, que marca o jogo de ida de decisão do Campeonato Baiano, será realizado no Barradão, às 16h (de Brasília). O último treino do Bahia antes do confronto acontecerá na manhã deste sábado.