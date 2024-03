Após vídeo cantando, Leila Pereira agradece receptividade na Seleção: "Desfrutar dos bons momentos!"

"Eu jamais imaginei, na minha vida, que estaria aqui, em cima dessa cadeira, falando com o 'crème de la crème' de atletas e comissão técnica brasileiros. É um prazer enorme, para mim, estar aqui com vocês. Meu nome é Leila Pereira, sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e, como já falei inúmeras vezes, a única mulher presidente de um clube da Série A e B do futebol brasileiro. Isso é muito significativo não só para as mulheres, mas para todos nós. É resultado de trabalho e dedicação. Não estamos aqui por acaso, lutamos muito por isso. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer ao presidente Ednaldo Rodrigues e a todos vocês pela receptividade, estou me sentindo em casa. Sou do carioca, fui criada em Cabo Frio, uma cidade maravilhosa, da região dos Lagos. E de Cabo Frio eu vim para cá, com vocês", declarou a chefe de delegação.