Vila Nova vira placar agregado, vence Aparecidense e vai à final do Goiano

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Vila Nova fez o dever de casa e venceu a Aparecidense por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A vitória colocou a equipe na final do Campeonato Goiano. Alesson, Estevão e Henrique Almeida marcaram os gols do time mandante.

Agora, o Vila Nova vai fazer a decisão do Estadual contra o Atlético-GO, que passou pelo Goiânia na semifinal. A Aparecidense, que terminou a primeira fase na quinta posição, se despede da competição.

A primeira partida da final acontece neste sábado, na casa do Vila Nova. A Aparecidensse volta a campo apenas no dia 20 de abril, para a estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio Corrêa.