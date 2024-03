Vasco vai fazer jogo-treino contra o Volta Redonda visando estreia no Brasileiro

Seguimos a nossa preparação em dois períodos no CT Moacyr Barbosa com foco total no Campeonato Brasileiro! ??#VascoDaGama pic.twitter.com/3odTD0mpu1

? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 27, 2024

O Vasco deve fazer mais um amistoso. O América-MG divulgou um acordo para uma partida no dia 6 de abril, também em São Januário.

O Cruzmaltino estreia no Campeonato Brasileiro no dia 13 ou 14 de abril, contra o Grêmio, em São Januário.