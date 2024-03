Trio de convocados do Palmeiras chega ao Brasil após amistosos

Na manhã desta quarta-feira, Richard Ríos, Endrick e Murilo chegaram ao Brasil após os amistosos por suas respectivas seleções na última data Fifa. O trio fez a viagem no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Agora, eles serão avaliados para saber se ficam à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Novorizontino nessa quinta-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Durante a viagem, um fisioterapeuta do Palmeiras já iniciou o processo de recuperação dos atletas. O zagueiro Murilo não foi acionado pelo técnico Dorival Jr. nos amistosos contra Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3).