Titular da Seleção, Wendell é alvo da Juventus para a próxima temporada, diz jornal

A Juventus busca um substituto para Alex Sandro, que deve deixar o time no final da temporada. Como o contrato de Wendell com o Porto vai até junho de 2025, o negócio para mandar o jogador para a Itália pode ser facilitado, já que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar Portugal de graça a partir de janeiro.

Ainda segundo o jornal italiano, Reinildo, do Atlético de Madrid, e Maximilian Mittelstadt, do Stuttgart, também estão no radar da Velha Senhora para a posição.

Wendell chegou no Porto em janeiro de 2022, depois de passar sete anos defendendo o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em Portugal, disputou 97 jogos, marcou sete gols e deu nove assistências. Ajudou o clube a conquistar um Campeonato Português e duas Taças de Portugal.