Técnico da França critica vaias a Mbappé após amistoso contra o Chile

Na última terça-feira, a França venceu o Chile pelo placar de 3 a 2, em amistoso. A partida aconteceu no Stade Vélodrome, casa do Olympique de Marseille. Após a partida, Didier Deschamps, treinador francês, admitiu que ficou decepcionado com a atitude dos torcedores com o camisa 10 e grande estrela da equipe.

"É decepcionante, para dizer o mínimo. Kylian (Mbappé) tem a capacidade de ser decisivo muitas vezes. Quando ele não marca há dois jogos, parece que não marca há três meses. Não se preocupem, ele vai marcar em breve. Teve oportunidades contra a Alemanha, compreendo que ele também se gere um pouco."

Kylian Mbappé, com o passe para gol que deu para Fofana, chegou em sua 27ª assistência com a França. Assim, junto de Henry, o camisa 10 é o segundo maior assistente da história da equipe, passando Zidane com 26. Griezmann com 38 é o líder do ranking.