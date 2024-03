Sub-19 do São Paulo vence Toronto FC e avança às semifinais da Dallas Cup com 100% de aproveitamento

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da Dallas Cup, o sub-19 do São Paulo bateu o Toronto FC, por 2 a 1, nesta quarta-feira. Ryan Francisco e Boer balançaram as redes para o Tricolor no duelo, realizado no Moneygram Soccer Park, em Dallas (EUA).

Com o resultado, a equipe sub-19 do São Paulo fechou a primeira fase da Dallas Cup no topo de seu grupo, com 100% de aproveitamento, e garantiu vaga nas semifinais da competição. Foram três vitórias em três jogos para chegar com confiança ao mata-mata.

O São Paulo inaugurou o marcador logo aos seis minutos do primeiro tempo graças a um gol de Ryan Francisco. Já aos 19 minutos, Boer ampliou a vantagem tricolor ao pegar o rebote de Guilherme Batista e mandar para o fundo da rede. Ainda no fim da primeira etapa, a equipe canadense descontou.