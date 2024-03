Renato Gaúcho revela multa para lateral do Grêmio expulso na semi do Estadual

Na última terça-feira, o Grêmio ganhou do Caxias por 3 a 2 e avançou à final do Campeonato Gaúcho, com agregado de 5 a 3. A classificação poderia ser mais tranquila se não fosse a expulsão de Mayk, nos acréscimos do primeiro tempo.

Antes de ficar com um a menos, o Imortal vencia por 3 a 0, mas, após o ocorrido, sofreu dois gols e acabou triunfando por 3 a 2. Após a partida, Renato revelou que o jogador terá que pagar uma multa.

"Ele foi multado por mim em R$20 mil porque ele está no Grêmio, está bem, tem nos ajudado, mas ele colocou em risco uma classificação para a final. O Grêmio é muito grande para o jogador cometer um erro tão infantil, naquele momento do jogo", iniciou.