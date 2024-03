Palmeiras x Novorizontino: informações e prováveis escalações da semi do Paulistão

Para encarar o Novorizontino, o Palmeiras pode contar com o reforço de Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio está recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida contra o Corinthians, no mês passado.

Além disso, Murilo, Richard Rios e Endrick já estão de volta após defenderem as suas respectivas seleções na data Fifa e estão à disposição de Abel. O trio, contudo, teve pouco tempo de descanso, já que atuaram na terça-feira.

Do outro lado, o Novorizontino é uma das grandes surpresas do Paulistão. O clube do interior paulista eliminou o São Paulo, em pleno Morumbis, nas quartas de final.

O principal nome do time é o meia Rômulo. O jogador de 22 anos soma três gols e duas assistências em 12 aparições. Com o sucesso, ele já foi vendido ao Palmeiras e tenta mostrar serviço ao futuro chefe.

Quem vencer encara Santos ou Red Bull Bragantino na grande final do Campeonato Paulista.