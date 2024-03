Óscar Romero é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira que o meia-atacante Óscar Romero, recém-contratado, foi regularizado no BID e já pode estrear. Irmão de Ángel Romero, do Corinthians, o paraguaio assinou vínculo com o Alvinegro até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

Anunciado há mais de uma semana, Romero ainda não podia realizar sua estreia pelo Botafogo. O meia-atacante paraguaio será apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira, às 11h30 (de Brasília).