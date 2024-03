Murilo vibra com volta do Palmeiras ao Allianz e projeta semi "muito difícil" contra o Novorizontino

Depois de dois meses, o Palmeiras está prestes a voltar a jogar no Allianz Parque. O Verdão recebe o Novorizontino nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o elenco treinou no novo gramado do estádio.

Aniversariante do dia, o zagueiro Murilo. que serviu a Seleção Brasileira na data Fifa, celebrou o retorno do clube para a sua casa.

"É especial voltar a treinar aqui e, principalmente, voltar a jogar. A torcida aqui é diferente. Estou ansioso para poder voltar a jogar e, quem sabe, fazer um gol. Não podemos ficar de fora desses grandes jogos, então, com fé em Deus, é mentalizar para amanhã fazer um grande jogo e se classificar para a final", destacou o atleta de 27 anos.