Messi reflete sobre aposentadoria e afirma que irá parar no momento em 'que não estiver rendendo'

Campeão mundial com a Argentina em 2022, Lionel Messi concedeu entrevista ao Big Time Podcast e comentou sobre diversos tópicos de sua vida no futebol. Entre eles, o craque falou a respeito da seleção nacional, sua saída do Barcelona e ida ao PSG, além de refletir no que diz respeito a sua aposentadoria.

"Eu sei que, no momento que sentir que não estiver rendendo, que não disfrutar nem estiver ajudando meus companheiros, pararei (de jogar). Sou muito autocrítico, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei seguir sempre competindo, porque é o que gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero seguir jogando por um tempo mais", disse o jogador do Inter Miami.