Mesmo suspenso, Gabigol deve ser inscrito pelo Flamengo na Libertadores

Gabigol não pode treinar e atuar pelo Flamengo. A suspensão do atacante do time carioca foi definida para até abril de 2025.

No momento, o atacante vai realizar treinos fora do Ninho do Urubu, mas caso seja liberado poderá atuar na principal competição continental da temporada.