Keno deve desfalcar o Fluminense na estreia pela Libertadores

Com isso, Diniz vai ter que definir um substituto para Keno. Essa não será uma tarefa fácil, já que o treinador perdeu duas opções para preencher a vaga: o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy, autor do gol do título da última edição da Libertadores. Ambos estão suspensos pelas expulsões na final da Recopa Sul-Americana.

O comandante tricolor ainda tem outros nomes disponíveis, como Douglas Costas e David Terans. Se Diniz preferir mudar o esquema, Renato Augusto e Lima podem começar jogando no meio-campo.

Atual campeão, o Fluminense está no grupo A da Copa Libertadores, junto com o Colo-Colo, do Chile, Cerro Porteno, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru. A estreia do Tricolor contra a equipe peruana acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).