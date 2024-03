Juan Jesus lamenta absolvição de Acerbi por suposto caso de racismo

Nesta quarta-feira, o zagueiro Juan Jesus se manifestou sobre a absolvição de Acerbi por suposto caso de racismo. O brasileiro lamentou a decisão do Juiz Desportivo.

"Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter-Napoli no passado dia 17 de março: é uma avaliação que, embora respeitando isso, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita amargura", começou em comunicado divulgado no site oficial do Napoli.

O defensor disse que evitou parar a partida para denunciar a injúria racial. Na visão dele, com a decisão, outros jogadores não terão a mesma atitude.