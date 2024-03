Em Miami, Neymar assiste à vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat na NBA

Neymar assistiu, da beira da quadra, à vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat, na última terça-feira, pela NBA. O craque estava no Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado por seu filho Davi Lucca.

O time de basquete compartilhou em suas redes sociais o momento em que Neymar cumprimentou os jogadores do Golden State depois do fim do jogo. Klay Thompson, cestinha da noite com 28 pontos, ainda deu sua regata de presente para Davi Lucca, filho do jogador.