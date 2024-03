Dorival enxerga Seleção Brasileira "valente" e evita dar prazo pelo retorno de Neymar

O técnico Dorival Júnior não ignorou os problemas, mas fez um balanço positivo do início de sua passagem à frente da Seleção Brasileira. Ele enxergou um time "valente" em campo após o empate no último minuto contra a Espanha, na última terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Com pouco tempo no cargo, o comandante admitiu que o Brasil teve defeitos no empate por 3 a 3. Entretanto, ele vê que o entrosamento dos espanhóis e o desgaste físico dos seus jogadores pesaram no amistoso.

"A Espanha já tem um conjunto muito bem definido, seu treinador conhece cada movimento dos atletas. Nós saímos do Brasil há nove ou dez dias e tenho convicção que poucos acreditavam no que acabou acontecendo. Jogamos muito bem na primeira partida, hoje nos faltou um pouco de vitalidade, da energia que gastamos no jogo anterior. E, ainda assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado", analisou Dorival.