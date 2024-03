Com dois de Tiquinho, Botafogo goleia o Boavista e larga na frente na final da Taça Rio

O Botafogo encaminhou o título da Taça Rio nesta quarta-feira. Os alvinegros fizeram 4 a 0 no Boavista, em Bacaxá (RJ), no duelo de ida da final do torneio.

O destaque da partida foi o atacante Tiquinho Soares, que marcou um gol em cada tempo. Além dele, Júnior Santos e Yarlen decretaram a goleada do Glorioso.

As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no Nilton Santos. O Botafogo pode perder por até três gols de diferença para garantir a taça e a vaga na Copa do Brasil de 2025.