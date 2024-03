Vinicius Júnior será o capitão do Brasil em amistoso contra a Espanha

Vinicius Júnior será o capitão do Brasil no amistoso contra a Espanha, que será realizado nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida faz parte da campanha de impacto global de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol.

Atuando pelo Real Madrid, o atacante brasileiro foi vítima de uma série de ataques racistas nos últimos anos e se tornou um dos símbolos da luta antirracista no futebol. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, o jogador se emocionou ao comentar sobre o tema e afirmou estar com "cada vez menos vontade de jogar".

A CBF informou que, durante a execução do hino nacional, a Seleção Brasileira vestirá um casaco confeccionado exclusivamente para a campanha "Uma Só Pele, Uma Só Identidade". C conceito da vestimenta conta com uma identidade visual com destaque para o preto.