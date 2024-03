Santos x Red Bull Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo da semi do Paulistão

Do outro lado, o Red Bull Bragantino finalizou a primeira fase do Estadual na quinta colocação geral e também no topo do Grupo C, com 21 pontos. A campanha do Massa Bruta teve seis vitórias, três empates e três derrotas.

Se o Peixe chega após um sufoco, o Bragantino vem para o jogo sem pressão. A equipe de Pedro Caixinha passou com tranquilidade pela Inter de Limeira nas quartas de final ao vencer por 3 a 0 - Thiago Borbas e Vitor Hugo balançaram as redes para o Massa Bruta no Nabi Abi Chedid.

Contudo, o treinador português terá mais desfalques que Carille. Apesar de ter conseguido para um efeito suspensivo para contar com Luan Cândido, o comandante não terá à disposição quatro atletas que se recuperam de lesão: Lincoln, Lucas Evangelista, Eduardo Santos e Nathan Camargo.

O responsável por apitar o confronto será Matheus Delgado Candançan, enquanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará no comando do VAR.