Santos divulga abertura da venda de ingressos para jogo do Brasileirão feminino contra o Red Bull Bragantino

Todos os ingressos dos diferentes setores da Vila Belmiro estão custando R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). Os sócios do Peixe, independentemente do plano aderido, pagam o menor valor. Os preços também são os mesmos para a torcida do Red Bull Bragantino.

As Sereias da Vila ocupam, neste momento, a oitava colocação do Brasileiro feminino, com quatro pontos. Até aqui, a equipe de Bruno Silva acumula uma vitória, um empate e uma derrota. Na última rodada, o time perdeu para o América-MG de virada, por 2 a 1, em Minas Gerais.

Confira setores e preços para o duelo do Brasileirão feminino na Vila Belmiro

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas

Inteira: R$ 10,00



Meia: R$ 5,00