Robert Renan falha, Inter perde nos pênaltis e Juventude vai à final do Gaúcho

Na noite desta segunda-feira, o Internacional foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Colorado perdeu para o Juventude nos pênaltis por 6 a 5, com Robert Renan, ex-Corinthians, perdendo a cobrança de cavadinha.

Agora, os visitantes esperam quem avançar entre Grêmio e Caxias, duelo da outra semifinal do Estadual. O Imortal venceu na ida por 2 a 1 e entra em campo para defender a vantagem às 21h (de Brasília) dessa terça-feira, em casa.