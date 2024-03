Rival do Santos na semi, Red Bull Bragantino costuma se dar bem na Neo Química Arena

Nesta quarta-feira, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe decidiu levar o confronto para a Neo Química Arena, onde o Massa Bruta costuma conquistar bons resultados.

Desde que virou clube-empresa, o time do interior paulista jogou no estádio do Corinthians seis vezes. Até o momento, são três vitórias, duas derrotas e um empate, além de oito gols marcados e seis sofridos.