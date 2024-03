Polônia vence País de Gales nos pênaltis e garante vaga na Eurocopa

A Polônia garantiu a vaga na Eurocopa depois de vencer o País de Gales, por 5 a 4, nos pênaltis, nesta terça-feira, em partida da repescagem das eliminatórias para a competição. Depois do empate sem gols durante os 120 minutos, Szczesny defendeu a última cobrança do País de Gales para classificar sua equipe.

Com a classificação, a seleção polonesa entra no Grupo D da Euro, junto com a França, Áustria e Holanda. A estreia na competição acontece no dia 16 de junho, às 10 horas (de Brasília) contra a Holanda. A segunda partida é com a Áustria, no dia 21, e o último jogo da fase de grupos é diante da França, no dia 25.

O País de Gales volta a campo diante da Eslováquia, no dia 9 de junho, em um amistoso, na Eslováquia.