Pituca projeta semifinal contra o Red Bull Bragantino e valoriza apoio da torcida do Santos: "Bacana demais"

Na noite desta quarta-feira, o Santos terá um compromisso decisivo em seu calendário. Em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista, o Peixe encara o Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

Um dos destaques da equipe nesta campanha do Estadual vem sendo o volante Diego Pituca, que retornou ao clube após três temporadas. O jogador foi um dos que esteve presente em 2019, quando o Alvinegro Praiano também chegou às semifinais, mas acabou sendo eliminado. Agora, a meta do atleta é levantar a taça do torneio.

No entanto, Pituca sabe que o Santos não terá vida fácil contra o Red Bull Bragantino. Mesmo assim, destacou um trunfo que o Peixe pode ter: o técnico Fábio Carille. O treinador, que comandava o Corinthians que eliminou o Alvinegro Praiano em 2019, agora está ao lado do volante, e não no time oposto.