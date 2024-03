Palmeiras prepara força-tarefa para ter convocados à disposição para semifinal do Paulista

Endrick foi decisivo na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, em Wembley. O atacante entrou aos 26 minutos do segundo tempo e anotou o gol aos 34. Dorival revelou que o jovem começará novamente no banco de reservas contra a Espanha, mas que deve ganhar mais minutos. Já Murilo começou e terminou no banco de reservas. Enquanto Richard Ríos entrou no intervalo da vitória da Colômbia sobre a Espanha, por 1 a 0.

O goleiro Weverton comentou a oportunidade que os atletas terão de retornar de forma mais rápida para reforçar o clube. "(A volta dos atletas no avião da presidente) só mostra, cada vez mais, a grandeza do Palmeiras e tudo o que o clube vem construindo na forma de pensar o futebol. Muitas vezes esse suporte falta para nosso futebol. A gente espera eles e sabe que eles chegarão em uma boa condição por conta de estrutura, do avião da presidente, de ir um fisioterapeuta para já começar a recuperação e, claro, eles conseguirão dormir. Isso tudo faz diferença e eles nos ajudarão muito na quinta", declarou.

O elenco do Palmeiras ainda fará mais dois treinos desfalcados do trio convocado. Na terça-feira treina na Academia de Futebol, e na véspera do jogo faz uma atividade no Allianz Parque, pela primeira vez, desde a liberação do local depois da reforma do gramado.