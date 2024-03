No Colo-Colo, Vidal elogia Fluminense ao comentar grupo na Libertadores: "Melhor de cada país"

No Brasil, Vidal disputou 60 partidas e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022. Depois de rápida passagem pelo Furacão, o jogador retornou ao Colo-Colo, clube que o revelou em 2005.

DIAS E HORÁRIOS DEFINIDOS! FICA LIGADO NOS JOGOS DOS CAMPEÕES DA AMÉRICA, TRICOLOR! ?? pic.twitter.com/kMYNstQvOp

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 19, 2024

Além da equipe chilena, o Fluminense ainda encara o Alianza Lima, do Peru, e o Cerro Porteno, do Paraguai, no grupo A da competição.

A estreia do Tricolor acontece no dia três de abril, às 21h30 (de Brasília), contra o Alianza Lima, no Peru. O Fluminense encara o Colo Colo na segunda rodada, no dia 9 de abril, às 21h , no Maracanã.