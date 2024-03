Londrina x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do amistoso

O volante Fausto Vera e o meia Igor Coronado se recuperaram de lesão e podem ser novidades na delegação do Alvinegro. A dupla pode, no entanto, ser preservada para os compromissos oficiais que se iniciam em abril.

Já o atacante Romero, que foi convocado para representar o Paraguai nesta data Fifa, retornou ao clube antecipadamente por conta do cancelamento do amistoso de sua seleção contra a Rússia. Dessa forma, o paraguaio deverá ficar à disposição de António Oliveira para o amistoso.

Existe a expectativa do volante Paulinho entrar em campo em determinado momento do amistoso, já que se recuperou de lesão ligamentar no joelho e trabalha normalmente com os companheiros.

O Londrina chega para o amistoso após ser eliminado pelo Athletico-PR nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O time se prepara para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, programado para acontecer no dia 21 de abril.

A tendência é que ambas as comissões técnicas mexam bastante nos times no decorrer da partida, utilizando o amistoso como um "laboratório".

FICHA TÉCNICA